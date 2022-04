Groendienst creëert nieuw stukje groen met rustbanken in Vlimmeren

Beerse BELOOFD IS BELOOFD. Komt er een oplossing om het zware verkeer uit het centrum van Beerse te halen? En wat met de heraanleg van heel wat straten?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Beerse, een gemeente met nood aan het weren van zwaar vrachtverkeer, het moeilijke verhaal van een nieuw gemeentehuis en heel wat straten die aan een opknapbeurt toe zijn.

26 april