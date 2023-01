Getuige tipt politie over dronken autobestuurster

Merksplas KI beslist op 23 februari over doorverwij­zing ‘villamoord’ naar assisen: van verdachte Wim Beckmann nog altijd geen spoor

Of Wim Beckmann, de notoire oplichter die in 2008 waarschijnlijk zijn vriendin Samira Bekkar door het hoofd schoot in zijn villa in Merksplas, voor het hof van assisen zal moeten verschijnen, blijft nog een vraag tot 23 februari. Donderdag kwam de zaak voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, maar een beslissing viel nog niet. Beckmann zelf is al zes jaar spoorloos, waardoor een doorverwijzing waarschijnlijk een proces bij verstek zou betekenen.

26 januari