Hoe geraak je er vlot? En waar vind je gratis condooms? Alles wat je moet weten voor je bezoek aan Reggae Geel

De organisatoren van Reggae Geel verwachten vrijdag en zaterdag in totaal 20.000 bezoekers. Ben jij één van hen? Dan houd je best rekening met enkele praktische zaken. Hoe geraak je het best ter plaatse? Wat valt er te eten en te drinken? En zijn ook kinderen welkom? Wij zetten één en ander voor jou op een rij.