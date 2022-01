Gemeenten politiezone Regio Turnhout zijn het vuurwerk beu: “Er komen gerichte acties in onze zone en we moeten federaal streven naar verbod op verkoop”

Er was in de politiezone Turnhout een verbod op het afsteken van vuurwerk, zowel op privéterrein als op het openbaar domein. Bovendien kwam er van Paul Van Miert én de buurgemeenten de vraag op oudejaarsdag om écht geen vuurwerk af te steken gezien de gasontploffing die zich had voorgedaan en het feit dat alle hulpdiensten in Turnhout nodig waren. Maar het leek in dovemans oren te zijn gevallen. De beelden van het knallend vuurwerk net achter het gebouw waar nog dodelijke slachtoffers moesten gevonden worden, schokte heel wat mensen. Daarnaast waren er levensgevaarlijke taferelen in Hoogstraten en Essen te zien. Bart Craane is het beu. “Ik dacht dat er de voorbije jaren wat begrip was ontstaan en het leek te zijn geminderd, maar dit jaar is er - en ik spreek dan even alleen voor Beerse - gigantisch veel vuurwerk afgestoken. En ik heb het dan zelfs niet alleen voor die 31ste december, maar ook al de dagen ervoor én zelfs de dagen erna nog.”

Quote Heeft corona er iets mee te maken dat er plots weer zo veel was ? Ik begrijp de knaldrang wel, maar niet op deze manier. Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester Beerse

Ik weet dat voor velen vuurwerk onlosmakelijk verbonden is met oudjaar. Maar het punt blijft: het is illegaal, het veroorzaakt dierenleed en het is bovendien gevaarlijk. En wat me dit jaar bijzonder stoorde was het feit dat er werd opgeroepen om solidariteit en respect te tonen voor slachtoffers, nabestaanden en de hulpdiensten in de Boerenkrijglaan, maar dat zelfs die vraag niets heeft uitgehaald. Daarnaast hebben diegenen die het afschieten ook niet het besef dat ze telkens een enorme rotzooi achterlaten. Ik heb dit jaar het Kerkplein en andere straten gezien die bezaaid lagen met een rode smurrie en andere rotzooi. Heeft corona er iets mee te maken dat er plots weer zo veel was ? Ik begrijp de knaldrang wel, maar niet op deze manier.”

Controles

Craane pleit voor acties en kreeg bijval van de hele politieraad. “Ik weet dat het moeilijk is", zegt Craane. “Bij de politie komen er amper klachten binnen, maar persoonlijk en via sociale media zie je dat er enorm veel onvrede over is. Anderzijds besef ik ook dat het moeilijk is om mensen die het afschieten op heterdaad te betrappen. Maar toch pleit ik voor acties. Liefst in alle gemeenten, desnoods alleen in Beerse. Natuurlijk kunnen we niet overal zijn, maar we moeten echt zichtbaar controles zijn. En ik denk dat iedereen wel zijn hotspots kent.”

Quote Ik heb de beelden gezien van de vuurwerk­pij­len die zijn afgescho­ten in Hoogstra­ten. Ook vanop onze kerstmarkt hebben we die meldingen gekregen. Vuurwerk horizon­taal afsteken op hoofdhoog­te: dat is levensge­vaar­lijk. Paul Van Miert (N-VA), burgemeester van Turnhout

Verbod op verkoop

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) van Turnhout kan zijn collega alleen maar bijtreden. “Volgens mij is het duidelijk dat enkel een verbod op verkoop efficiënt kan werken”, zegt Van Miert. “Wij verbieden het in ons UGP wel, maar iedereen kan het nog altijd vrij kopen. Bovendien hebben wij - en geen enkele politiezone in Vlaanderen - de manschappen om er intensief op te controleren. Bovendien ben je als politie meestal ook te laat. Maar ik denk dat iedereen beseft dat er iets moét gebeuren. Ik heb de beelden gezien van de vuurwerkpijlen die zijn afgeschoten in Hoogstraten. Ook vanop onze kerstmarkt hebben we die meldingen gekregen. Vuurwerk horizontaal afsteken op hoofdhoogte: dat is levensgevaarlijk. Ik ga in elk geval proberen om via een parlementaire vraag alle Vlaamse burgemeesters op dezelfde lijn te krijgen, maar ik besef ook dat uiteindelijk federaal de knoop zal doorgehakt moeten worden.”