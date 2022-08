Gemeente zoekt verenigingen, scholen of wijken voor Operatie Proper

Kempen Weekend­tips voor de Kempen: van kermis en festival tot een waterskis­how

De temperaturen zullen ook dit weekend aan de hoge kant blijven, maar bij de pakken blijven zitten heeft ook geen zin. En in de Kempen valt er altijd nog wel iets te beleven om naartoe te gaan. In Turnhout opent de grote augustustusfoor, op het recreatiedomein de Mosten in Meer kan je voor één keer een nacht overnachten, Fiësta Europa brengt ons in vakantiesfeer en in Minderhout kan je vrijdag en zaterdag nog terecht voor de zwoele ritmes van de Antilliaanse Feesten. Of wat dacht u van een spetterende show van een waterskivereniging?

12 augustus