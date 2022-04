Gemeente wil input van bewoners over aanleg van fietsostrade langs het kanaal

Er zijn plannen om langs het kanaal in Beerse een fietsostrade aan te leggen. Begin februari werd daar al eens een informatiemoment over gegeven. “We zijn nu op zoek naar het beste tracé”, klinkt het bij de gemeente. “Doen we dat best op de noordoever of beter de zuidoever? Of misschien beiden? Helemaal langs het kanaal of moet hier plaatselijk van afgeweken worden? En zo ja, waar kan dat dan? Vandaag liggen er drie mogelijke routes klaar. Elk met zijn voor- en nadelen. Dat willen we samen met onze inwoners in kaart brengen. Vervolgens gaan we op basis van jouw ideeën en suggesties samen met de bevoegde overheden verder aan de slag om het beste tracé te kiezen.”