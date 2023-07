Gemeente wil eindejaarsactiviteiten ondersteunen

Koppel zegt job vaarwel om wereld rond te reizen met tot camper omgebouwd busje: “Onze kat Pablo gaat altijd mee”

Het leven is aan de durvers. Dat weten Sarah Bakeroot (26) uit Westmalle en Cédric De Smet (31) uit Sint-Katelijne Waver maar al te goed. Ze zegden hun job op om de wijde wereld in te trekken met een bestelwagen die ze eigenhandig ombouwden tot campervan. “We hebben al zoveel vragen gekregen. Het lijkt wel of we aanzien worden als reisgoeroes”, lachen Sarah en Cédric, die momenteel Scandinavië doorkruisen. Al liep niet alles meteen van een leien dakje.