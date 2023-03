Gemeente waarschuwt voor valse e-mails

“Doma Incasso stuurt e-mails waarin wordt gezegd dat er geld moet betaald worden voor afvalstoffenheffing en rioolbelasting. De valse mails worden verzonden vanaf het e-mailadres fixdebt.services@outlook.com. De mail ziet er echt uit, maar is niet verbonden aan lokaal bestuur Beerse of Doma Incasso. Als bestuur werken wij niet samen met incassobureau Doma Incasso”, klinkt het.

“Als je het vermoeden hebt dat je een frauduleuze mail hebt ontvangen, ga dan altijd na wie de afzender van de e-mail is. Ben je in twijfel of het gaat om een echte e-mail? Contacteer gerust onze diensten, dan bekijken we het samen met jou. Frauduleuze mailtjes of berichten kan je steeds melden via deze link.”