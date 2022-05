Gemeente verhoogt prijzen van kamers in woonzorgcentrum

Het lokaal bestuur verhoogt de prijzen met iets meer dan 5 procent wat neerkomt op een dagprijs van 60,25 euro (vroeger 57,29) voor een gewone kamer en 63,68 in plaats van 60,56 euro voor een luxekamer. “Het leven is duurder geworden vooral door de stijgende energieprijzen”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Normaal doen we jaarlijks een indexering, maar de overheid laat doe om de indexering te versnellen. Ook andere gemeenten zoals Rijkevorsel en Turnhout verhogen hun prijzen.” Voor oppositiepartij N-VA is die verhoging van 3 euro per dag te veel van het goede. “Dat er in januari een verhoging zou komen is normaal. Dat zijn de bewoners gewend”, zegt Bart Smans (N-VA). “Maar nu die verhoging halfjaarlijks doorvoeren is niet netjes. Heel wat bewoners leven nu al hun spaarcenten op. Daarom zijn we tegen die verhoging want nu de temperaturen warmer worden, zullen ook de stookkosten dalen.”