Gemeente organiseert activiteiten rond Dag tegen de Armoede

BeerseOp 17 oktober is het de Dag tegen de Armoede en dat wordt ook in Beerse onder de aandacht gebracht. De gemeente organiseert verschillende activiteiten, zoals een monoloog van Carina uit het tv-programma De Kemping en een Energiemarkt waar je heel wat tips krijgt om verrassingen op je factuur te voorkomen.

In 1992 riep de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationale Dag tegen de Armoede. Wereldwijd komen mensen samen en worden verschillende activiteiten georganiseerd om het probleem onder de aandacht te brengen. De datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein in Parijs in 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.

Ook in Beerse wordt extra nagedacht over armoede. De gemeente organiseert rond 17 oktober verschillende activiteiten. Op maandag 17 oktober om 19 uur brengt Carina, bekend uit het tv-programma De Kemping haar monoloog ‘Gaan en gaan en gaan’ in Lokaal Dienstencentrum De Ontmoeting (Boudewijnstraat 10). Carina vecht elke dag voor haar plaatsje in de maatschappij. Tijdens de voorstelling vertelt ze over haar leven, beheerst door verdriet en angst en haar drank- en drugprobleem.

Op donderdag 27 oktober is iedereen welkom om 19.30 uur in zaal Lambeer (Vredestraat 8) voor de Energiemarkt. Gastspreker Leen Smets van Samoo vertelt je er alles over de huidige energiecrisis en geeft je heel wat tips en tricks voor een zuinig verbruik, sociale voordelen en verhoogde tegemoetkoming.

