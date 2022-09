Gemeente koopt gebouw bpost voor huisvesting van diensten Vaart: “We konden deze kans niet laten schieten en blij dat bod van 911.000 euro is aanvaard”

Het lokaal bestuur moest in 2019 op zoek naar een alternatief voor het huisvesten van onder meer de vrijetijdsdiensten van Vaart en de bibliotheek. Die zouden normaal onderdak krijgen in het NDC (nieuw dienstencentrum) in het park Tempelhof, maar die plannen werden naar de prullenmand verwezen. Voor het personeel dat nog in het versleten (en deels beschimmeld ) gemeentehuis aan de Bisschopslaan zat, werd een oplossing gevonden in de Heilaarstraat. Voor de vrijetijdsdienten van Vaart en de bibliotheek liet het bestuur zijn oog vallen op een leegstand pand aan het Kerkplein waar vroeger een fitnesszaak was gevestigd. Oppositiepartij N-VA was tegenstander omdat er onder meer 4.500 euro huur moest betaald worden.

Bpost blijft

Bij het begin van de zomer geraakte bekend dat bpost het gebouw in de Lindenlaan wilde verkopen waarop het lokaal bestuur een bod besloot te doen van 911.000 euro. Daarin werden de totale huurinkomsten van Bpost voor de komende 8 jaar mee verrekend. “Het is de bedoeling om in het gebouw de dienstverlening van Vaart (cultuur, bibliotheek, toerisme, jeugd, markten en kermissen) te huisvesten”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlimbe). “Een deel van het gebouw verhuren we wel opnieuw aan bpost want dat was een van de voorwaarden. Het postkantoor blijft er dus gevestigd. De eerdere plannen om een gebouw te huren op het Kerkplein en Vaart daarin onder te brengen worden met de aankoop van het Bpost gebouw definitief opgeborgen. We konden deze kans niet laten schieten.” De definitieve huisvesting van de vrijetijdsdiensten van Vaart blijft wel deel van de haalbaarheidsstudie die loopt in het kader van de huisvesting van de gemeentelijke diensten op de site van Bisschopslaan 56, de locatie van het voormalig gemeentehuis.