Geen PFAS-sporen in Tempelstraat, maar no-regret maatregelen blijven van kracht

Op de terreinen van verschillende brandweersites in de Kempen werden de voorbije maanden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat was ook het geval in Beerse en daarom werden twee zones van 100 en 500 meter afgebakend rond de kazerne in de Bisschopslaan. In die zones gelden de zogenaamde ‘no-regretmaatregelen’. “Het is in het kader van die maatregelen dat we staalnames lieten doen bij de start van de rioleringswerken in de Tempelstraat want die ligt binnen de perimeter”, zegt burgemeester Bart Craane. “Er werden geen PFAS-sporen gevonden. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de maatregelen blijven wel van kracht. Deze staalafnames staan los van het onderzoek van OVAM.”