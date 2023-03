Fietsbib opent de deuren in Peerdekensstraat: “Kinderfietsen krijgen zo een tweede leven”

Een klein jaar geleden broedden twee vrijwilligers op het idee om ook in Beerse een fietsbieb op te starten. Ze stapten naar het gemeentebestuur en die hapten meteen toe. “Ze vroegen ze terechtkonden in de lokalen van de Watertoren in de Peerdekensstraat en dat was geen probleem”, zegt schepen Annemie Guns (CDE-Vlim.be). “Het was voor ons al langer een droom en we zijn blij dat ze er uiteindelijk is gekomen dankzij het initiatief van de vrijwilligers.” Een van die vrijwilligers was Luc Guns. Samen met enkele kornuiten gingen ze aan de slag. “We hebben nu ruim 50 kinderfietsjes ter beschikking”, zegt Luc Guns. “Wij zorgen dat die allemaal eerst piekfijn in orde zijn vooral ze ontleend kunnen worden. Het is gewoon een mooi initiatief want het is duurzaam en je hergebruikt fietsjes die anders maar ergens staan te verkommeren.”