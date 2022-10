Fiberklaar rolt glasvezelnetwerk uit in Beerse

Overal in Vlaanderen is het nutsbedrijf bezig met het uitrollen van een glasvezelnetwerk. In de Kempen is dat onder meer het geval voor Vosselaar, Mol, Turnhout, Herentals en Lier. In Beerse wil het bedrijf nu een eerste netwerk uitrollen met 5.375 huisaansluitingen. “We gaan daarvoor een uitgebreide informatiecampagne houden”, zegt Rik Missault van Fiberklaar. “Wanneer uiteindelijk 20 procent van de inwoners voor 21 november intekent op de gratis aansluiting, dan starten we meteen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in heel het gebied. De huisaansluiting bestaat uit een glasvezelkabel vanaf de straat tot bij de mensen binnen en eindigt in een contactdoos. Dit alles is helemaal gratis, komt zonder een abonnementsverplichting en heeft geen invloed op bestaande internetverbindingen.” Het staat de inwoners daarna vrij om te via hun provider een abonnement te nemen voor bijvoorbeeld internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming of telefonie en bij wie ze dat doen.