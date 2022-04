Else en Frederic openen Atelier Co-Pains met Frederic als ex-kok in sterrenzaken aan het kookvuur in de open keuken: “We zetten alles in op pure beleving”

BeerseFrederic de Bruijne (42) en Else Gevers (41) hebben de kust achter zich gelaten en hebben in de Lakerstraat in Beerse de gloednieuwe bakkerij Atelier Co-Pains geopend. Voor Else het is thuiskomen in haar geboortestreek en een droom die uitkomt. De bakkerij heeft met een open keuken iets wat extra zaken niet aanbieden met Frederic de Bruijne als ex-kok in enkele sterrenzaken die er elke dag verse broodjes en maaltijden zal klaarmaken. In mei volgt er dan ook nog een shop-in-shop met een uniek snoepwinkeltje en elke woensdag zullen er verse pannenkoeken en wafels gebakken worden. “Alles moet draaien om beleving”, vertellen Frederic en Else.

Op de achtergrond dochtertje Alexia die vrijdag twee jaar is geworden.

Atelier Co-Pains is het figuurlijke kindje van Serge Lamoral (33). Hij startte met een eerste zaak in Schoten, maar ondertussen zijn er dat al acht. Onlangs opende in Turnhout nog een nieuwe zaak en nam Serge ook nog de bekende bakkerszaak van Toon De Klerck op 't Eilandje in Antwerpen over. “Beerse stond aanvankelijk niet op de planning, maar toen we in contact kwamen met Frederic en Else, zijn we toch meteen samen op zoek gegaan en werd het dit pand”, vertelt Serge Lamoral. “En hier proberen we toch weer net dat extra te bieden wat je in de andere zaken niet vind. Zeker met die open keuken en de dagelijks vers bereide maaltijden om mee te nemen, hebben bieden we de klanten toch iets extra aan.”

Knokke

Frederic en Else kennen ook de klappen van de zweep. Else, afkomstig uit de regio, verhuisde ruim twintig jaar geleden naar de kust en werkte er onder meer in de gerenommeerde bakkerszaak Lucas in Knokke. Frederic werkte als kok in sterrenzaken als Sel Gris en Quines 33 in Knokke. “Een eigen bakkerij was altijd een droom”, vertelt Else. “En Frederic zocht ook ergens een nieuwe uitdaging. Toen kwamen we in contact met Serge, was het snel beklonken. We willen vooral inspelen op beleving. Frederic gaat dagelijks aan de slag in de keuken om verse meeneemmaaltijden en soepen te bereiden. Hij gaat er dagelijks voor naar de vroegmarkt of plukt ze uit een zelfpluktuin. We voorzien uiteraard ook verse soepjes. Op woensdagen denken we aan de kindjes en bakken we verse pannenkoeken en wafels. En op vrijdag is het visdag, een beetje ons verleden aan de kust in ere houden (lacht). Voor de visdag werken we samen met Alfa Fish uit Brecht.”

Lokale producten

Frederic en Else zijn ook een samenwerking aangegaan met tal van lokale producten uit de buurt. Buffelmozerella uit Zoersel, Chocolat B by B uit Turnhout, Topp’d (crumbles) uit Malle, de Koekie Factory uit Brecht. Maar ze nemen ook een beetje mee uit Knokke. “We werken onder meer samen met Bomboxy - Atelier Bebijn die snoepjes maken voor sterrenzaken", zegt Else. “We hechten er ook héél veel belang aan dat we voor iedereen wat wils hebben. Mensen of kinderen met een allergie moeten hier ook voor iets lekkers terechtkunnen zo hebben we lactose- en glutenvrije producten of bijvoorbeeld suikervrije producten van de Milk Shop. Vanaf 1 mei starten we trouwens ook met ontbijtmanden en High Tea.” Ook vanaf mei: het kleine snoepwinkeltje in de bakkerij. Een shop in shops zeg maar waar kinderen zelf met een klein winkelkarretje kunnen gaan shoppen. “Een snoepparadijs, maar ook weer voor iedereen. We houden met alles rekening”, klinkt het.

Dit weekend zullen er zowel zaterdag als zondag nog tal van proeverijen zijn. De zaak is gevestigd in de Larenstraat 24.

