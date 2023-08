Drie volwassenen in zeven (!) kinderen in auto voor vijf personen: boete kan oplopen tot 4.000 euro

Nieuw vakantie-initiatief De Speelvo­gels neemt vliegende start op Domein Vierwinden: “Nog plekjes vrij”

Het nieuw vakantie-initiatief ‘De Speelvogels’ is maandag op gang getrapt. Nog gedurende de hele maand augustus kunnen kinderen van het derde leerjaar tot en met het eerste middelbaar zich komen uitleven in het bosrijke Domein Vierwinden in Oostmalle. Voor entertainende spelletjes zorgen de enthousiaste monitoren van sportorganisatie Play & Sport. Wie mee wil komen ravotten, is nog meer dan welkom.