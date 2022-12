Dieven stelen verwarmingsketel en keukentoestellen uit woning in aanbouw

Turnhout Dieven dringen woning binnen in Smiskens­straat

Inbrekers zijn een woning binnengedrongen in de Smiskensstraat in Turnhout. De inbraak werd zaterdagnamiddag rond 14.30 uur opgemerkt. De daders hadden zich toegang verschaft via de achterkant van de woning. Ze doorzochten de woning op zoek naar buit. Het is niet geweten wat er precies werd gestolen.

18 december