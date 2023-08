Dieven stelen koersfiets uit tuinhuis in Beerse

Merksplas huldigt verdienste­lij­ke inwoners voortaan met Spetser Awards

Zeg niet langer ‘laureatenviering’, ‘sportlaureaat’ of ‘cultuurlaureaat’. Vanaf dit jaar spreken we in Merksplas namelijk over de Spetser Awards. De eerste uitreiking van deze nieuwe awards zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 oktober.