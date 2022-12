Dieven gebruiken ladder om in te breken

Vosselaar Dieven breken achterdeur open om huis te doorzoeken

Dieven zijn vrijdag op pad geweest in de Oud-Strijderslaan in Vosselaar. De bewoners van een huis ontdekten er vrijdagavond dat de achterdeur van hun woning was opengebroken. De daders doorzochten de woning. De omvang van de buit is niet gekend.

26 november