Decorbouwers Tomorrowland, Graspop, Lokerse Feesten en andere festivals richten zich op bouw van unieke thuisruimtes: “Onze droomfabriek realiseert alles”

Vlimmeren Vlimmeren heeft zijn eigen troost­plaats

22 maart Niet minder dan 18 Vlimmerse verenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om op initiatief van Ferm Vlimmeren en met hulp van de gemeente een troostplek te maken in het dorp. Iedereen die nood heeft aan een moment van bezinning of wat wil nadenken of iemand wel gedenken, is er welkom.