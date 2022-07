Campine verwerft drie recyclagesites in Frankrijk

De batterijrecyclagefabrieken liggen in Escaudoeuvres (nabij Cambrai) en Villefranche-surSaône (nabij Lyon) en het plasticsrecyclingbedrijf C2P in Villefranche. Op de eerste twee sites kunnen in totaal 90.000 ton batterijen en 11.000 ton polyopropyleen verwerkt worden. “Dit is een grote stap voorwaarts voor ons”, zegt CEO Wim De Vos. “Campine is nu een multimateriaal recyclingonderneming. We zijn één van de weinige maakbedrijven die effectief gerecycleerde metalen, chemicaliën and plastics produceren.”