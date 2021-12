Buurgemeenten Turnhout vragen ook met aandrang: steek geen vuurwerk af, Huisartsenwachtpost blijft bereikbaar vanaf 18 uur

“Als gevolg van een explosie vragen wij om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle in Turnhout te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. Het testcentrum aan Campus Blairon blijft gesloten. De huisartsenwachtpost blijft bereikbaar vanaf 18 uur, maar dan via de Steenweg op Gierle, Lokerenstraat en dan Campus Blairon. Parkeren kan aan de teststraten. Wie er is, belt dan meteen best.”

Vuurwerk

Ook de buurgemeenten van Turnhout doen een oproep om géén vuurwerk af te steken. “Deze ochtend werden we opgeschrikt door het vreselijke nieuws van een explosie in een appartementsgebouw in Turnhout. We leven mee met de getroffen families en alle hulpdiensten ter plaatse”, klinkt het in Beerse. “Beerse staat klaar voor de bewoners en onze collega’s van Stad Turnhout om alle hulp aan te bieden die nodig is. We vragen jullie ook om geen vuurwerk af te steken vanavond. Alle hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse nodig om te helpen puin ruimen. Vuurwerk is sowieso verboden in onze gemeente.”