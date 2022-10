Burgemeester pareert kritiek van N-VA op wachtlijst bij GIBLO na afbouw van aantal plaatsen: “De wachtlijst is er voor types waarvan we de capaciteit net hebben opgetrokken”

Beerse Fiberklaar rolt glasvezel­net­werk uit in Beerse

Het Vlaamse nutsbedrijf Fiberklaar gaat nu ook in Beerse een open glasvezelnetwerk aanleggen. In een eerste fase gaat het om zo’n 5.735 huisaansluitingen. Inwoners kunnen zelf beslissen of ze een huisaansluiting willen zonder dat daarvoor een abonnement wordt afgesloten. Dat moet via de telecomoperator gebeuren.

18 oktober