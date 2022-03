Derde keer, goede keer voor Johannespassie door koor Incanto Vocale

Malle Leerlingen gaan uit de bol op muziekfes­ti­val: “Veel leuker dan de lessen!”

Een onvergetelijke dinsdagnamiddag beleefden de 530 leerlingen van het GO!Atheneum Malle in Oostmalle. De scholieren uit het zevende middelbaar organiseerden op de speelplaats een muziekfestival in samenwerking met StressFactor LIVE. De jongeren dansten de longen uit hun lijf. “Het is ons allereerste festival. We staan heel de tijd te springen”, lachen André (13), Lenny (13) en Ilyaz (15).

22 maart