Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Beerse nog geld kan afhalen

Rijkevorsel INTERVIEW. Dorien Cuylaerts (42) tien jaar burgemees­ter van ‘2310': “Mijn gezin enorm dankbaar voor de kansen die ze me geven. En Karl Geens die in 2012 zijn plaats afstond. En de kiezer natuurlijk.”

Het was eigenlijk niet de bedoeling bij de verkiezingen in 2012. Dorien stond op de tweede plaats, maar ze behaalde de meeste voorkeurstemmen. In samenspraak met de partij én met lijsttrekker Karl Geens trok ze de sjerp aan. Toch een beetje een sprong in het onbekende. Tien jaar later staat ze nog altijd haar mannetje, is 2310 een merknaam en heeft ze samen met haar man Tom een mooi gezinnetje uitgebouwd. “Ik ben hen dankbaar dat ze me die kansen geven en om de geruchten de kop in te drukken: ja, ik ga door als de kiezer dat wil.”

6 januari