Bouwwerken aan kunstwerk sGIB starten op 17 februari

Turnhout Turnhout bestrijdt ongedierte met nieuwe methode: “Op korte tijd 38 ratten gevangen op Grote Markt”

Stad Turnhout heeft de voorbije weken 38 ratten gevangen op de Grote Markt. Klassieke bestrijdingsmiddelen hielpen niet altijd meer en dus paste de stad een nieuwe methode toe, die nu wel zijn vruchten lijkt af te werpen. “We bekijken nu of we die methode kunnen toepassen op heel wat andere plaatsen in de stad”, zegt schepen Marc Boogers.

12:22