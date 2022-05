Bouw van nieuw skatepark loopt vertraging op

Het ontwerp voor het nieuwe permanente skatepark werd in juli 2021 unaniem goedgekeurd. Het volledig in beton gegoten skatepark zou in totaal net geen 27 meter lang worden. “Het park had momenteel in de steigers moeten staan, maar het dossier van de omgevingsvergunning heeft vertraging opgelopen”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Daardoor is de aannemer nu niet meer kunnen starten met de werken. Het opzet is dat de vergunning in augustus rond is en dat de aannemer daarna meteen kan starten.”