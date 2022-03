Bloemen Adriaenssens stopt na bijna 55 jaar: “Tijd om te genieten van de vrije tijd en de kleinkinderen”

Bloemenwinkel Adriaenssens werd zo'n 55 jaar geleden opgericht door de moeder van Bart Adriaenssens, maar Bart was zelf nog geen 16 jaar toen hij mee in de zaak stapte. “Ik zat niet zo graag op school”, lacht Bart. “Ik mocht van mijn moeder stoppen op één voorwaarde: dat ik dan mee kwam helpen in de zaak. Dat deed ik met plezier en uiteindelijk nam ik de zaak daarna over. Er nu mee stoppen geeft wel een beetje een speciaal gevoel. Voor de klanten vinden we het bijzonder jammer, want we konden echt wel rekenen op een héél vast cliënteel. Echt tot het extreme toe. Klanten ook over verschillende generaties heen. Ik weet van vele mensen dat hun ouders en grootouders zelfs hier al op de zaak kwamen.”

Stoppen op een hoogtepunt

Carine en Bart hebben de voorbije jaren het beste van zichzelf gegeven. Ze zijn nog maar 54 en 56 jaar oud, maar de beslissing om te stoppen is weloverwogen. “We hebben altijd 7 dagen op 7 gewerkt”, vertelt Bart. “We hadden wel een sluitingsdag, maar dan waren we nog bezig voor de zaak. Weken van 90 uren en meer waren geen uitzondering. Eigenlijk hadden we nog weinig aan elkaar, want eens we klaar waren met werken schoot er niet veel tijd meer over. We hebben ook twee kleinkinderen van bijna 4 en 3 jaar oud. We zien die uiteraard wel regelmatig, maar veel tijd écht mee doorbrengen kunnen we niet. Daar gaan we nu wél tijd voor maken. Eens met hen naar de speeltuin, samen genieten, het zal ons veel deugd doen. Want zeker de voorbije twee jaren met corona was het zelfs nog drukker geworden dan voordien. Mensen kochten precies nog meer bloemen voor thuis en niet bij de supermarkt, maar echt in de bloemenwinkel. Dat hebben we toch ook echt gemerkt. En weet je wat ook vooral deugd zal doen? Dat we eens kunnen genieten van feestdagen, want ook dat hebben we de voorbije jaren niet echt kunnen doen.”

Veranderingen

Bart en Carine hebben de voorbije jaren wel veel zien veranderen. “Waar mensen vroeger nogal veel ‘coupes’ kochten, is dat in de loop der jaren toch wel veranderd naar vooral bloempakketten”, zegt Bart. “We hebben ons in de winkel ook altijd geconcentreerd op bloemen en planten en niet zozeer de bijproducten. We werden uiteraard ook wel veel gevraagd voor feesten of begrafenissen. Ik ben wel benieuwd waar het met de sector naartoe gaat. Want met de huidige energieprijzen zien veel bloemenkwekers het echt niet meer zitten. Daar zal echt iets moeten gaan gebeuren.” Helemaal rusten gaan Bart en Carine wel nog niet doen. Want naast veel wandelen en fietsen, gaat Bart nog deeltijds werken bij een groothandel. “Nog wat extra pensioen opbouwen, maar toch vooral genieten. Want ik moet eerlijk zijn: toen we tijdens corona twee maanden toe moesten, hebben we een beetje van de vrijheid geproefd. Misschien is daar wel de basis gelegd voor de beslissing die we nu genomen hebben.”