Bijzondere ondernemingsraad bij Janssen Pharmaceutica: 200 banen op de tocht

Geneesmiddelen -producent Janssen Pharmaceutica in Beerse is een onderdeel van Johnson & Johnson. Momenteel werken er zo'n 6.000 mensen voor het bedrijf in Beerse, Geel en Olen. In Beerse gaat het om een 4.500 mensen. “We hebben inderdaad een bijzondere ondernemingsraad bij elkaar geroepen waarbij we de sociale partners hebben geïnformeerd over onze intentie om onze R&D portefeuille te herbekijken”, zegt woordvoerder Tim De Kegel. “Over het precieze aantal jobs dat betrokken is, kunnen we geen commentaar geven.”

Onderzoeken

Met de aankondiging tijdens de bijzondere ondernemingsraad is de eerste stap gezet in de procedure. Nu wordt een consultatieronde opgestart waarbij de sociale partners vragen kunnen stellen waarop het bedrijf ook verplicht is om te antwoorden. “Het is in Amerika dat er beslist wordt op welke onderzoeken er in de toekomst verder wordt ingezet en op welke er minder mensen worden ingezet of welke onderzoeken worden stopgezet”, zegt Peter Goris van ACV. “Er worden dus keuzes gemaakt. Prioritair zijn natuurlijk onderzoeken waar er binnen afzienbare tijd ook concreet doorbraken verwacht worden.”

Sociaal plan

Het getal van 200 jobs is gevallen, maar het is volgens Peter Goris nog niet zeker of het ook effectief om dat aantal zal gaan. “We gaan nu tijdens de consultatieronde zicht proberen te krijgen op het hoe en waarom”, zegt Goris. “Na die consultatieronde is het in principe de bedoeling dat er werk wordt gemaakt van een sociaal plan. Maar voor Janssen Pharmaceutica ligt er al zo’n sociaal plan omdat we daar meermaals per jaar worden geconfronteerd met herschikkingen waarbij er telkens een handvol jobs sneuvelen. Voor die mensen wordt dan telkens eerst gekeken of er binnen Janssen een andere job mogelijk is. Als dat niet het geval is kunnen ze terugvallen op een financiële regeling.”

Het volgende overleg is gepland voor 1 februari. Bij de vakbonden verwachten ze niet dat het personeel over zal gaan tot acties.

