MIJN DORP. Op pad met juf Marieke (41) in haar Vosselaar: “Vosselaar Carnaval? Ik sta al een week eerder met een pruik op de afwas te doen”

Marieke Schellekens (41), ook wel bekend als juf Marieke van GBS Heieinde, is een rasechte Vosselarenaar met bakken energie. Deze enthousiaste dame die niet kan stilzitten, trekt er altijd wel op uit en om de leukste plekjes van haar geliefde Vosselaar te tonen, maakt ze dan ook graag even tijd. “We willen alle mensen in dit dorp samenbrengen, en hoe kan dat beter dan met een echte volkskermis?”