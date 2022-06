Bestuurder gewond na ongeval met lichte vrachtwagen

Beerse N-VA dient bezwaar in tegen aanvraag omgevings­ver­gun­ning voor pand op Kerkplein : “Project kost handenvol geld en biedt geen definitie­ve oplossing”

Oppositiepartij N-VA in Beerse liet al eerder haar ongenoegen blijken over de plannen van het gemeentebestuur om de bibliotheek en enkele vrijetijdsdienten van VAART onder te brengen in een huurpand op het Kerkplein. De partij heeft daarom beslist om officieel bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. “Dit pand kost 4.500 euro per maand en de verbouwingen zullen een pak geld kosten”, zegt Ben Bols.

