Beschrijvend bodemonderzoek naar PFAS-vervuiling op brandweersite start in maart

Oostmalle Woonzorg­cen­trum organi­seert modeshow met (oude) trouwkle­dij voor koppel bewoners dat briljanten huwelijk viert

In februari zet WZC ter Bleeke in Oostmalle twee van haar bewoners in de bloemetjes, die een briljanten jubileum vieren. Ter ere van hun 65-jarige huwelijk organiseert het woonzorgcentrum een modeshow met trouwkledij van vroeger en nu.

11:16