Ben Weyts (N-VA) geeft hoop aan 12-jarige Sverre: “Ik zeg ja tegen uitstappen na de paasvakantie, maar het is nog iets te vroeg”

Sverre is 12 jaar en zit in het zesde leerjaar van de basisschool Triangel in Vlimmeren. In een mooie en vooral eerlijke open brief vraagt hij aan minister Ben Weyts om alsjeblieft de bosklassen te laten doorgaan op het einde van het schooljaar omdat ze al zoveel hebben moeten missen. En vooral omdat hij en zijn vrienden er naar snakken om het zesde leerjaar op een leuke manier af te sluiten. “Wilt u mijn brief meenemen in uw beslissing”, was zijn laatste vraag aan de minister.