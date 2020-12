Begeleidster legt eigen inkopen in winkelkar van blinde vrouw: “Schaamteloos misbruik gemaakt van visuele handicap”

Kasterlee TAKEAWAYRE­CEN­SIE. Anders

1 december In normale omstandigheden kan je in restaurant Anders à volonté genieten van lekkere minigerechtjes voor een kleine prijs. Door de verplichte sluiting gooien de uitbaters het over een andere boeg en bieden ze hun takeaway ANDERS@HOME aan. Het afhaalmenu is wel net iets minder uitgebreid dan de gewone kaart, maar toch vonden wij zes gerechtjes die ons het water in de mond deden lopen.