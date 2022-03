Beerse-Zuid helemaal ontwikkeld: 700 arbeidsplaatsen en eindelijk ook veilige fietsverbinding langs Lilsedijk

BeerseZo'n 18 jaar nadat de eerste stappen werden gezet in de ontwikkeling van de nieuwe industriezone Beerse-Zuid, is het laatste stuk grond verkocht. Op enkele percelen na hebben alle bedrijven er al hun nieuwbouw gezet. Het streefcijfer was twintig arbeidsplaatsen per hectare, maar dat zijn er nu al 22 (totaal 700 arbeidsplaatsen en over enkele jaren zelfs 1.000). Goed nieuws ook voor de sportieve werknemers van het bedrijventerrein: er ligt eindelijk ook een veilig fietspad langs de Lilsedijk én een nieuwe fietsenstalling op de hoek met de Antwerpseweg.

De start van de ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid werd in 2004 geven toen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal stedelijk gebied Turnhout werd goedgekeurd. Daarna sloegen de gemeente en intercommunale IOK de handen in elkaar om een er een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein van te maken met de klemtoon op duurzaam ruimtegebruik en voldoende bufferzone. Bovendien moest er ook voldoende aandacht zijn voor de fietser. “Ondertussen is heel de ontwikkeling afgerond”, zegt Kathleen Mertens van IOK. “De laatste percelen zijn verkocht en op enkele gronden na zijn er ook overal al gebouwen neergezet. Van de totale oppervlakte is 33 hectare naar de bedrijven gegaan en daarnaast hebben we nog voor collectieve parkings gezorgd, een bluswaterbekken en een natuurbuffer van 12 hectare die aansluit op het natuurgebied Epelaar-Schrieken.”

Arbeidsplaatsen

In totaal hebben een veertigtal bedrijven zich gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein. Een van de criteria was daarbij de tewerkstelling. Het streefdoel was twintig arbeidsplaatsen per hectare. “Maar nu de hele zone is toegewezen, ligt dat cijfer op 22 werknemers per hectare”, zegt Kathleen Mertens. “Dat betekent momenteel zo'n 700 arbeidsplaatsen, maar de komende jaren zal dat aantal waarschijnlijk nog uitgroeien tot een duizendtal. Een pak hoger dus dan voorzien.”

Fietspad

De ontsluiting van het bedrijventerrein is via de Lilsedijk waardoor er op het kruispunt met de Antwerpseweg enorm veel gemengd verkeer is. Zeker de voorbije jaren is de intensiteit van woon-werkverkeer met de auto, vrachtwagens, maar ook het recreatief fietsverkeer is er toegenomen. Het zorgde niet altijd voor veilige verkeerssituaties. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk ligt het fietspad van iets meer dan een kilometer er nu toch én is er ook een nieuwe fietsenstalling neergezet. “Ik weet dat de eerste timing oktober 2012 was”, knipoogt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “De aanhouder wint, zeggen ze dan. Maar we zijn blij dat het er eindelijk ligt. We voorzien binnenkort ook nog camerabewaking aan de fietsenstalling.” Schepen Hans Woestenborghs (BEERSE+) haalde ook nog aan dat de gemeente naar de toekomst toe misschien nog wel wil investeren in deelfietsen.

Caroline Van den Berghe van Ondernemend Beerse is in elk geval tevreden. “Goede brede fietspaden waar je elkaar vlot kunt kruisen, zorgen altijd voor een meerwaarde”, zegt Caroline. Iets wat Dominic De Gruyter van PFL alleen maar kan beamen. “Heel wat van onze werknemers komen met de fiets”, zegt Dominic. “Zelf gaan we aan ons bedrijf ook een oplaadpunt voorzien voor elektrische fietsen. Maar een degelijke en veilige infrastructuur is daarbij ontzettend belangrijk.”