Beerse wil van Vlimmeren een ‘veerkrachtig' dorp maken

Vlimmeren, voor de ingewijden ook gekend als Stad Worst, is sinds de fusie in de jaren ‘70 een deelgemeente van Beerse. De titel van Stad Worst verwijst naar de legende waarin de grendel van de slagboom tussen Vlimmeren en Wechelderzande vervangen werd door een stuk worst. Het lokaal bestuur wil in samenwerking met RURANT vzw en de provincie Antwerpen kijken naar de toekomst van het dorp. “Hoe gaan we om met het verdwijnen van de lokale handelaars in het dorp? Wat heeft Vlimmeren nodig om ervoor te zorgen dat inwoners ook op hun oude dag in het dorp kunnen blijven wonen? Hoe kunnen we het patrimonium optimaal inzetten voor de inwoners en verenigingen in het dorp? Is er nood aan bijkomende ontmoetingsplaatsen in het dorp? Dat zijn allemaal vragen waar we een antwoord op willen vinden.”