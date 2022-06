Beerse ondersteunt redding van amazonewoud in Peru

Malle Hip restaurant­je laat Westmalle smullen van burgers en bowls

De Antwerpsesteenweg in Westmalle heeft een trendy aanwinst erbij. In de voormalige delicatessenwinkel Van Poppel heeft ‘Burgers ‘n Bowls’ haar deuren geopend. Het restaurant met hoog bargehalte serveert naast hamburgers in Amerikaanse stijl ook frisse rijstgerechten in een kommetje. “Voor een Hawaïaanse pokébowl hoef je dus niet langer naar Antwerpen, Wijnegem of Turnhout.”

10 juni