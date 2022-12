Beerse moet de knip op de geldbeugel zetten: “Besparingen, maar burger mag niet de dupe worden”

De energiecrisis en de inflatie nopen heel wat gemeenten om al dan niet drastische maatregelen te nemen. Projecten worden geschrapt, hier en daar worden de belastingen verhoogd. “Wij hebben ook een besparingsopdracht moeten doorvoeren”, zeggen Bart Craane en Hans Woestenborghs. “We zijn wel uitgegaan van twee principes: de factuur mag niet doorgerekend worden aan de burger – dus geen belastingverhoging – en er vallen geen naakte ontslagen. Het gaat om een herstelplan dat enerzijds onze uitgaven en inkomsten in evenwicht houdt en anderzijds de deur open houdt voor nieuwe investeringen door bewuste keuzes te maken. Want tegen 2025 willen we opnieuw financieel gezond zijn. Het is dus een én-én-verhaal: extra letten op de dagelijkse uitgaven, alleen doen wat echt noodzakelijk is, slim en duurzaam investeren, zorgen voor bijkomende ontvangsten en een gezond beheer van ons patrimonium. Maar ook energiebesparende maatregelen dragen hier aan bij.”

Duurdere tarieven

Maar er volgen dus wel enkele ingrepen. Zo worden er enkele gebruikerstarieven verhoogd. Zaken of projecten die niet prioritair zijn, worden uitgesteld. “Onze dienstverlening blijft gegarandeerd, want dat is voor jou als inwoner het belangrijkste”, klinkt het. “Tarieven van bepaalde producten en diensten passen we aan in verhouding met de werkelijke kost zoals de prijzen in het woonzorgcentrum en de serviceflats, een zwembeurt bij Sport Beerse, een voorstelling bij Vaart en kinderopvang. We houden hierbij wel rekening met de noden van onze meest kwetsbare inwoners en verenigingen.Het lokaal bestuur blijft het verenigingsleven en partnerorganisaties van 2340 wel subsidiëren. Personeelsvervangingen beperken we tot een strikt minimum. Straatverlichting zal gedoofd worden tussen 23 en 5 uur om zo te besparen op onze energiefactuur. Bermen zullen anders maar wel duurzamer beheerd worden. Minder maaien bespaart kosten en leidt bovendien tot meer biodiversiteit en zorgt voor minder opwarming.”

Investeringen

Maar er wordt ook nog wel geïnvesteerd. “In 2025 zal onze schuld nog ongeveer 14,5 miljoen euro bedragen, wat te vergelijken valt met de schuld van eind 2018. In 2012 bedroeg die zelfs een slordige 24 miljoen euro”, zegt Hans Woesternborghs. “In de periode 2020-2025 zullen we in totaal 25 miljoen investeren, waarvan nog zo’n 10 miljoen in 2023-2025. We versnellen de uitrol van ons duurzaam patrimoniumplan met een pak duurzame energiemaatregelen. Denk maar aan zonnepanelen en extra isolatie voor onze gemeentelijke gebouwen. Daarnaast investeren we ook sterk in betere ondersteuning van onze veiligheidsdiensten. Zo zal het aantal agenten in onze politiezone sterk uitgebreid worden. Er zijn ook een aantal projecten die we koste wat het kost toch willen finaliseren of opstarten, omdat ze nu eenmaal hoognodig zijn. Denk maar aan de rioleringswerken in het centrum van Beerse (Schrijverswijk, Abdijstraat, Pastoriestraat, Boudewijnstraat/Molenberg), het fietspad Vlimmeren-Wechelderzande, de herstelwerken aan Hei-ende en Heibergstraat en de detailstudies rond de ontsluiting van de kanaalzone met budgetten voor de grondverwerving en de start van de werken.”

