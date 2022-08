Beers Begot! is terug en belooft opnieuw een knallend muziekspektakel: “Drie jaar tijd gehad om het nog zotter te maken”

BeerseDe mysterieuze banners van in het zwart geklede jongeren met capuchon en het onderschrift ‘We are back!’ zorgde de laatste maanden voor veel gespeculeer. Nu is dus duidelijk waarom: Beers Begot is terug van een gedwongen afwezigheid van twee jaar. : Inge Heylen, Niels Van den Heuvel, Renate Vos, Jos Jacobs en styliste Inge Geuens vormen nu samen de vzw Beers Begot en gaan opnieuw voor een spetterende show.

Het was creatieve en muzikale ziel Inge Heylen die in 2019 het idee kreeg voor ‘Beers Begot’. “Beers is bangelijk, buitengewoon en moet bomvol talent zitten”, vertelt Inge. “Ik droomde van een grote show met allemaal mensen van Beerse die samen. Onze gemeente moest toch muzikanten en technici genoeg hebben om dat te kunnen doen. En het lukte wonderwel. Het resultaat was toch wel een spectaculaire show. Ik denk het publiek echt wel verbaasd was. Het mooie was dat muziek opnieuw voor verbinding had gezorgd.” Na die eerste show die een schot in de roos was, werd snel beslist om voor een twee editie te gaan. Maar toen doek in maart 2020 dat vervelende coronavirus op. “Maar het idee bleef wel: er moest een vervolg komen”, zegt Inge Heylen. “Het heeft iets langer geduurd dan we allemaal gehoopt hadden. Drie keer langer zelfs, maar dat zorgde er wél voor dat we drie keer zo enthousiast zijn, drie keer zo hard geoefend hebben, en drie keer zo hard gaan knallen’, lacht Inge .

Speculaties

Het was net voor de zomer toen die mysterieuze banners opdoken op enkele strategische plaatsen in het dorp zoals onder meer op het plein aan de Kerk. Op sociale media werd er druk gespeculeerd. Maar nu is dus duidelijk waarom: Beers Begot is echt terug. In Summerjam vonden ze een nieuwe host. De vrijdagavond is volledig voor Beers Begot! “We beloven er opnieuw iets fantastisch van te maken. Een geweldige full band, buitengewone backing vocals, bangelijke blazers en een knaller van een koor. Neem alles dat de eerste editie zo deed knallen, zorg ervoor dat die dingen nóg harder knallen en gooi nog wat knallende verrassingen op die feesthoop. Zó groots. Of dat gaan we toch proberen”, klinkt het veelbelovend.

Dromen

Ondertussen is Beers Begot een vzw geworden met Inge Heylen, Niels Van den Heuvel, Renate Vos, Jos Jacobs en styliste Inge Geuens in het bestuur. Hun doel is duidelijk: zij willen hét muzikale platform in Beerse worden. “We willen gaan voor een kruisbestuiving tussen verschillende muziekgenres, talent dat nog niet ontdekt is een podium geven, een inventaris maken van alle muzikanten in Beerse en wie weet ooit een eigen opnamestudio”, klinkt het enthousiast.

BEERS BEGOT! vindt plaats op vrijdag 26 augustus op Summerjam op het Kerkplein. De toegang is gratis. Om 19.30 uur start DJ Stijn van Eetvelde aka Jax Santo eraan en om 22 uur is het dan de beurt aan Beers Begot! Achteraf klimt Stijn terug in zijn DJ-booth om alles nog een laatste keer op z’n kop te zetten. Op zaterdag spelen Prettig Gestoord, DJ Arjan, Bar Clochard en 2Fabiola. Op zondag is er een grote kindernamiddag.

