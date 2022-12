Basisschool Triangel verkoopt ‘soep op de stoep’ voor vzw Feestvarken

Al zeker 10 jaar neemt katholieke basisschool Triangel uit Vlimmeren deel aan de actie ‘Soep op de stoep’ van Welzijnszorg in het kader van de advent. Dat was vandaag/vrijdag weer het geval en de school bood verse tomatensoep met balletjes aan voor iedereen die daar zin in had. In ruil voor een warm soepje, kon je een vrije bijdrage leveren. “De opbrengst van de soepactie van onze basisschool gaat integraal naar Welzijnszorg”, zegt directeur Bjorn Loyens. “Met het geld steunen wij organisaties die het verschil willen maken voor mensen in armoede en hen een betere toekomst willen geven.”

Volledig scherm Basisschool Triangel in Vlimmeren organiseerde een actie voor het goede doel © RV

Allemaal digitaal

De school heeft een werkgroep rond de advent waarin ze jaarlijks werken met het verhaal van Robby en zijn vrienden rond een thema over armoede in Vlaanderen. Dit jaar lanceerde Welzijnszorg het thema ‘Allemaal digitaal’, over de snelle digitalisering van onze maatschappij en de impact ervan op mensen in een armoedesituatie. In samenwerking met Spoor Zes, een professionele theatergroep uit Leven, werkte de school een lessenreeks uit rond het jaarthema ‘Allemaal digitaal’. Tijdens de advent spelen de kinderen dan wekelijks een toneeltje over het leven van Robby. “De opbrengst van de actie belandt bij mensen in armoede uit Vlaanderen. Dat maakt het voor de leerlingen ook makkelijker te begrijpen”, zegt de directeur. “ De huidige energiecrisis treft alsmaar meer mensen, soms ook heel dichtbij. Voor hen is leven op de rand van of in armoede helaas de harde realiteit. Door acties als deze wordt armoede bespreekbaar gemaakt onder de leerlingen van de school.”

Feestvarken

Het keukenteam van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw uit de Boudewijnstraat in Beerse bereidde deze week maar liefst 165 liter soep, waarvan 115 liter vooraf verkocht is in potten van een liter. De opbrengst daarvan gaat naar Feestvarken VZW. Dat is een onafhankelijke vereniging die ervoor ijvert om kinderen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen. De overige 50 liter diende voor de soepactie.

