Barak 2340 de boer op met ‘Sjatteke sjawel’

Malle gaat “meest onderschat­te rivier van de streek” mee opwaarde­ren

Op een weiland in Westmalle ontspringt een rivier. Na haar kronkelende passage doorheen de Voorkempen en het Provinciaal Groendomein Rivierenhof mondt ze uit in het Lobroekdok in de Antwerpse haven. Er zijn plannen om de ecologische toestand van dat Groot Schijn of kortweg Schijn te verbeteren op ecologisch vlak. De ingrepen moeten onder meer zorgen voor properder water en meer biodiversiteit. Daar zal ook de gemeente Malle aan meewerken.