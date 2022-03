Audiovisueel bedrijf PFL Group en productiehuis MoJuice slaan handen in elkaar: “We kunnen klanten alles in één pakket aanbieden”

BeerseHet audiovisueel bedrijf PFL Group heeft met enige trots de nieuwbouw officieel in gebruik genomen op de bedrijvenzone Beerse-Zuid. Het begon ooit met een festival en wat feestjes, maar ondertussen is PFL een allround bedrijf geworden in de evenementenwereld en in het organiseren van conferenties wereldwijd in de bedrijfswereld. Met de overname van MoJuice uit Leuven haalt het nu ook een productiehuis in huis. Die laatste is gekend van de memorabele clip ‘It’s Devils Time’.

Volledig scherm PFL Group nam nu ook het productiehuis MoJuice over en kan nu echt alles op audiovisueel vlak aanbieden in één pakket © Toon Verheijen

PFL Group startte 24 jaar geleden in de audiovisueel sector. Het begon met het organiseren en ondersteunen van fuiven, festivals en evenementen maar gaandeweg groeide het bedrijf en startte het ook met organiseren van bedrijfsconferenties en aanverwanten. In 2017 verhuisden ze de van Lille naar Beerse en ging de oppervlakte van 800 naar 3.000 vierkante meter. Met de nieuwbouw die nu in gebruik is genomen, is die nogmaals verdubbeld. CEO Dominic De Gruyter keek er naar uit, maar moest door een coronabesmetting zijn grote opening helaas digitaal aankondigen. “Ik blijf enorm trots”, zegt De Gruyter. “Deze nieuwbouw vertegenwoordigt onze groei met een professionele studio als paradepaardje. Als neusje van de zalm kunnen we ook de overname van het productiehuis MoJuice aankondigen. Gaming, TV-content, reclamespots en VR-toepassingen zijn hun ‘ding’.

CEO Dominic De Gruytter moest verstek geven wegens corona

Producties

PFL Group telt ondertussen 48 werknemers. PFL zelf is goed voor 1.500 producties per jaar, Abbitt (bedrijven) is goed voor 200 en MoJuice ook zo’n 125 per jaar. Die laatste is onder meer gekend van de memorabele reclamespot voor het WK van de Rode Duivels waarbij Raymond Goethals, Guy Thys en Roberto Martinez samen op de Grote Markt staan. Nu PFL en MoJuice samengaan, hebben ze alles in eigen huis. “Vroeger hadden wij wel de ideeën, maar moesten we daarna op zoek naar partners om het ook effectief uit te voeren”, vertelt Stefan Uytterhoeven van MoJuice. “Het is de ideale combinatie, want nu kunnen we iedereen een globaal pakket aanbieden. Vooral omdat PFL nu beschikt gloednieuwe montageruimtes, innovatieve vergaderfaciliteiten, opleidingslokalen, extra opslagruimte en een green room”, vult CFO van PFL, Lucien Smolders aan. “Vooral die laatste is echt wel een paradepaardje want de mogelijkheden met zo’n moderne studie zijn oneindig.”



Investering

PFL investeerde zo’n 2,5 miljoen euro in de nieuwbouw. Na de overnames in het verleden is er nu echt een compleet plaatje. Abbit concentreert zich vooral op het bedrijfsleven en heeft een aantal contracten binnengehaald voor de Europese commissie. Met GREAT gaan ze terug naar waar het allemaal begon: het organiseren van fuiven en studentenfeesten. Met Wimec in Turnhout hebben ze dan weer een uit de kluiten gewassen congrescentrum. MoJuice zorgt dan weer voor de hoogtechnologische projecten zoals het reclamespotje It’s Deviltime voor de Rode Duivels waarbij ze gebruikmaakten van deep fake-technologie. “De gamingwereld is ook iets waar we naar kijken. Want wat daar nu hot is, is dat ook over een of twee jaar in de wereld van evenementen.”

En bij PFL hebben ze ook nog een andere opdracht de komende dagen en weken. “Toen de coronacrisis uitbrak, hebben we ons vooral virtueel in de markt moeten zetten”, zegt Lucien Smolders. “Blijkbaar zijn heel wat klanten vergeten dat we ook live dingen kunnen doen (lacht). We weten dus wat doen.”

