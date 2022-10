Animal Rights protesteert aan poorten Janssen Pharmaceutica: “Stop met dierenproeven en zeker die op honden”

BeerseDierenrechtenorganisatie Animal Rights voert woensdagnamiddag actie aan de poorten van Janssen Pharmaceutica. Ze protesteren tegen het feit dat de geneesmiddelenontwikkelaar de komende vijf jaar 80.000 dierproeven mag doen. “We willen met Janssen Pharmaceutica in debat gaan over dierproeven. Ons standpunt is helder: dierproeven stopzetten en vervangen door dierproefvrije technieken”, klinkt het bij Jen Hochmuth van Animal Rights. Janssen Pharmaceutica nuanceert. “Het aantal dierproeven is met 80 procent gedaald én we zetten fors in op alternatieven, maar het is ook nog altijd wettelijk verplicht.”

Volgens Animal Rights mag Janssen Pharmaceutica iets meer dan 80.000 dierenproeven doen op ratten, muizen, konijnen, cavia’s, varkens, andere knaagdieren en ook op iets meer dan 10.000 honden. Volgens Animal Rights gaat dat te ver. “Honden en ander proefdieren die voor giftigheidstesten worden gebruikt, krijgen maandenlang dagelijks hoeveelheden van een nieuw geneesmiddel in ontwikkeling toegediend”, zegt Jen Hochmuth. “Nadien worden ze regelmatig geobserveerd op schadelijke effecten op de lever, de nieren, de longen, het hart en het zenuwstelsel te meten. Honden kunnen deze stoffen binnenkrijgen via hun voedsel, via pillen of door dwangvoeding. Dieren in de hoogste dosisgroepen lijden vaak aan ernstige buikpijn, diarree, stuiptrekkingen, toevallen, verlammingen of bloedingen. In sommige gevallen worden de honden op het einde van de dierproef gedood zodat hun weefsels en organen kunnen worden onderzocht.”

Beagles

Het stoot Animal Rights vooral tegen de borst dat er honden worden gebruikt. “Beagles van één tot twee jaar oud worden bij Janssen veel gebruikt in toxicologische proeven en onderzoek naar cardiologische en psychische aandoeninge”, zegt Hochmuth. “Beagles zijn al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in trek bij proefdiercentra omdat deze honden niet te groot zijn, een hoge pijngrens hebben en zich amper verzetten. De honden zijn slachtoffer van hun eigen goedheid. We maken ons ernstig zorgen om het leven en welzijn van deze dieren.”

Al willen ze zeker niet alleen met stenen gooien naar Janssen Pharmaceutica en wijzen ze bij Animal Rights ook naar de overheid. “Bedrijven doen het omdat ze het wettelijk gezien ook mogen en zelfs moeten”, zegt Jen Hochmuth. “In Amerika is er een voorstel om de verplichting om medicijnen te testen op dieren af te schaffen. Hopelijk volgt Europa daar in. We hebben vorig jaar een overleg gehad met Janssen Pharmaceutica en ze willen echt wel luisteren. Ik ben er ook van overtuigd dat het echt geen dierenbeulen zijn. Op vlak van de honden en konijnen gaan ze na de proeven ook wel op zoek naar een adoptiegezin, maar voor sommige honden zit er dan al wel een periode van zeven jaar testen op. Wat wij vragen is, kijk ook naar de alternatieven voor dierenproeven. Want die zijn er wel degelijk zoals een computermodel die al kan voorspellen welke effecten bepaalde medicijnen zouden hebben.”

Reactie Janssen Pharmaceutica

“We begrijpen de bezorgdheid maar betreuren de actie omdat de beweringen van Animal Rights niet kloppen”", zegt woordvoerder Tim De Kegel. “De realiteit is dat het aantal dierproeven bij Janssen de afgelopen 10 jaar met 80 procent is gedaald. Daar zijn we in geslaagd omdat we heel hard hebben ingezet op het ontwikkelen van alternatieve testen. En dat zullen we blijven doen. Want ook wij willen dat er een dag komt dat er geen dierproeven meer nodig zijn. Maar de wetenschap staat vandaag jammer genoeg nog niet zo ver. Animal Rights weet dat. We zijn daarover met hen in gesprek. Vorig jaar nog heeft de directie van Animal Rights een bezoek gebracht aan onze labo’s. Wat Animal Rights ook weet, is dat dierproeven wettelijk verplicht zijn om de veiligheid van geneesmiddelen te testen alvorens ze gebruikt worden bij de mens. Zonder dierproeven zou met andere woorden geen enkel geneesmiddel goedgekeurd worden voor gebruik bij de mens.”

