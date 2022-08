Alweer een record op de Worstenfeesten: “Vlimmeren, u haalde zelfs 113 db met het meezingen!”

In 2018 stelden ze het wereldrecord van de langste fietsketting scherp. Dat stond toen op 1.186 fietsen ergens in Bangladesh. Stad Worst maakte er 1.921 van. Vijf jaar eerder hadden ze zichzelf – als Stad Worst zijnde – een verplicht wereldrecord opgelegd. Dat van de langste worst. En uiteraard lukte dat ook in Vlimmeren met een worst van niet minder dan 3.543,6 meter. Het record stond op naam van het Italiaanse Piedimonte Etneo met 2.551,40 meter. En in 2010 was er het ludieke wereldrecord op de Marie-Louise van Bart Kaëll. Het doel was 500 mensen die op de grond mee zouden roeien op het nummer. Het werden er 1.882. En nu komt er eentje bij, want op het nummer You’ll Never Walk Alone gebracht door The Fools, wisten ze opnieuw een record te doen sneuvelen: “Vlimmeren, u haalde net maar liefst 113 dB! Proficiat”, brulde de frontman van The Fools.