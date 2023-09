Meer jongeren kiezen weer voor opleiding in de voeding: “Toekomsti­ge chefs, bakkers en slagers zijn gegeerd wild”

‘Chef-kok gevraagd’, ‘Bakker nodig’ en ‘Slager kan onmiddellijk beginnen’: het aantal vacatures in de voedingssector kreunt onder (geschoold) personeelstekort. Het goede nieuws is dat, voor het tweede jaar op rij, meer leerlingen kiezen voor werkzekerheid en voor een baan in de voeding. Dat merken ze onder meer in de gastronomische school Ter Groene Poorte in Brugge: “Werkzekerheid speelt een rol”, zegt directeur Iris Cornette.