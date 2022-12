Zo ambachtelijk als die van Patrick vind je een beenhouwerij niet meer, maar op zijn 65 gaat de man met welverdiend pensioen

BeernemVeel authentieker zijn ze niet meer te vinden. De slagerij van Patrick Allemeersch (65) in de Bloemendalestraat was dan ook een begrip in Beernem. Deze week gingen de laatste worsten er over de toonbank. “Het is met pijn in het hart, maar het is tijd om te stoppen”, zegt Patrick.