Zesdeklassers trekken al vijftig jaar op sneeuwklassen: “Een enorme verrijking voor hen en gespreksonderwerp nummer één bij oud-leerlingen”

In 1973 lanceerde de toenmalige directeur André Landuyt een bevraging bij de ouders van het zesde leerjaar. In die bevraging werd gepolst of er voldoende interesse was om sneeuwklassen te organiseren. Door de kinderen voor even onder te dompelen in een vreemd land, in een andere omgeving met een onbekende cultuur, overgoten met een flinke dosis buitensport, wilde de school tegemoet komen aan de leerlingen die nooit de kans zouden krijgen om een reis te mogen ervaren. Door de positieve reacties werden de eerste sneeuwklassen in samenwerking met de organisatie Edelweiss van ‘nonkel’ Jodts in 1974 ingericht.