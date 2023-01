Zaterdag uitvaart van slager Rik (59), die op nieuwjaarsdag om het leven kwam bij jachtongeval

De uitvaart van de geliefde slager gaat zaterdag om 10 uur van start in de Sint-Amanduskerk in Beernem. Verwacht wordt dat flink wat mensen zullen willen afscheid nemen van Rik (59). De man was immers niet enkel een begrip in het Oedelemse gehucht Oostveld, waar hij sinds de jaren 1980 een beenhouwerij had. Hij was ook erg geliefd in Kleit, bij Maldegem, waar hij geboren en getogen is.