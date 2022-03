Zaakvoerder van transportbedrijf krijgt 8 maanden met uitstel voor sociale dumping

De transportfirma van Daniel V. kwam in het verleden al in nauwe schoentjes terecht. Het gerecht verdacht hem ervan om via een Slovaakse postbusonderneming de Belgische minimumlonen en sociale bijdragen ontweken te hebben. De zestiger werd in dat dossier al veroordeeld, maar ging in beroep. Zijn zaak is intussen hangende voor het Europees hof.

Google Earth

De verdediging vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “Stellen dat mijn cliënt een fraudeur is en gewoon verder heeft gedaan, is veel te kort door de bocht”, stelde meester Frederik Vanden Bogaerde. De raadsman van V. hekelde het feit dat in Portugal nooit onderzoek werd verricht. “Men heeft geoordeeld dat de firma van mijn cliënt in het centrum van Lissabon ligt en daar geen transport mogelijk is. Waarom heeft men dat niet verder onderzocht? Men heeft enkel op Google Earth gekeken. Op de zetel in Beernem is geen enkele activiteit aanwezig en mijn cliënt woont zelf in Luxemburg.” De rechter achtte V. vrijdagmorgen wel degelijk schuldig en legde hem 8 maanden cel met uitstel op en 24.000 euro boete, de helft met uitstel. Zijn firma kreeg 144.000 euro boete, waarvan 36.000 effectief, en bijna 135.000 euro verbeurdverklaring opgelegd.