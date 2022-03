Wouter De Corte (46) blijft N-VA-voorzitter in Beernem

“Gezien het parcours van de voorbije tien jaar mag de N-VA terecht ambitieus zijn”, stelt hij. “Opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen is de absolute doelstelling van onze partij." Wouter De Corte woont in Oedelem en is doctor in de ingenieurswetenschappen en hoofddocent bouwkunde aan de Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen van de Universiteit Gent. Hij was gemeenteraadslid in Beernem in de periode 2014 tot 2018. In 2019 werd hij verkozen tot voorzitter van N-VA Beernem. Als ondervoorzitter krijgt hij huidig gemeenteraadslid Els Vyncke (54) uit Sint-Joris naast zich.